В РФ пока не будут менять шкалу подоходного налога
Заявляет Медведев
Президент Дмитрий Медведев считает, что пока преждевременно отменять плоскую ставку подоходного налога.
"Я считаю, что мы тогда поступили очень правильно, что ввели плоскую шкалу подоходного налога. Мы все-таки вытащили из тени очень значительную часть доходов и, соответственно, налогов. Налоги стали платить", - заявил он сегодня на встрече с членами партии "Справедливая Россия".
"Это не означает, что это должно быть всегда, но во всяком случае, как мне представляется, в настоящий момент этот потенциал не исчерпан. Но дискуссию об этом точно стоит продолжать", - отметил глава государства.
Он напомнил, что в настоящее время практически во всех странах развернулась активная работа по противодействию "различного рода налоговым гаваням", а на заседании "двадцатки" в Лондоне было принято консолидированное решение в этой сфере.
"Это довольно жесткое решение. Впервые вообще мировое сообщество, впервые крупнейшие экономики высказались достаточно жестко", - отметил Медведев, сообщает ИТАР-ТАСС.