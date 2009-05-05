Немецкому банку HRE угрожает национализация

После истечения срока покупки акций у акционеров банка Hypo Real Estate государство владеет 22,62 процента акций. Как сообщает "Немецкая волна", его дальнейшие шаги зависят от количества акций, которое удастся собрать до общего собрания акционеров.

Акционеры кризисного банка Hypo Real Estate больше не могут продать свои акции государству - срок, в течение которого производилась покупка акций по цене 1,39 евро за штуку, истек в полночь 4 мая. Какая часть держателей ценных бумаг воспользовалась предложением государственного стабилизационного фонда SoFFin, ответственного за выкуп акций, станет известно не ранее среды, 6 мая.

Во вторник, 5 мая, Hypo Real Estate представил квартальный баланс. В первом квартале 2009 года финансовые потери банка составили 382 миллиона евро.

Государство стремится стать держателем ста процентов акций Hypo Real Estate, однако к 5 мая ему удалось собрать лишь 22,62 процента акций - значительное количество акционеров банка до последней минуты отказывалось расстаться с бумагами в надежде, что предложенная за них цена возрастет. Американский инвестор Кристофер Флауэрс, которому принадлежат более 20 процентов акций HRE, отказался от их продажи и намерен остаться в числе акционеров банка.

Если план по отчуждению собственности удастся осуществить, это будет первый в истории ФРГ случай национализации банка государством. От количества акций, которыми будет владеть государство до внеочередного заседания акционеров, запланированного на 2 июня, зависят его дальнейшие шаги.

Если государству удастся собрать более 50 процентов акций, общее собрание акционеров сможет проголосовать за увеличение основного капитала и тем самым вытеснить Флауэрса и других акционеров. Если квота государства во владении акциями составит менее 50 процентов, за решение увеличить основной капитал должны будут проголосовать и остальные акционеры. В случае провала этого плана государство будет вынуждено начать процедуру отчуждения прав собственности с одновременной выплатой акционерам компенсации.

Федеральный союз немецких банков считает план отчуждения банка в пользу государства единственной альтернативой. По мнению президента союза Андреаса Шмица (Andreas Schmitz), если бы государство не вмешалось в эту чрезвычайно сложную ситуацию, обвала всей банковской системы страны было бы не избежать. "Без государственной поддержки акции HRE не стоили бы и цента", - заявил Шмиц в интервью газете Bild.