«Фольксбанк» не будет выплачивать дивиденды за 2008 год

Акционеры «Фольксбанка» на собрании 28 апреля 2009 года приняли решение не выплачивать дивиденды за 2008 год.

Как сообщили УНИАН в банке, прибыль за 2008 год в размере 15,846 млн. грн. будет направлена в резервный фонд банка.

Кроме того, акционеры вывели из состава наблюдательного совета (НС) банка Якоба САДИЛЕКА, назначили членом НС Андреаса ВЕНДЕЛЯ. Членом правления банка назначен Василий МЕЛЬНИЧУК вместо Брамердорфера ЭНГЕЛЬБЕРТА.

Справка УНИАН. ОАО «Фольксбанк» (Львов) зарегистрировано Национальным банком Украины в октябре 1991 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 2 млрд. 928 млн. 830 тыс. грн., обязательства – 2 млрд. 597 млн. 896 тыс. грн., собственный капитал – 330 млн. 934 тыс. грн., уставный капитал - 260 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Фольксбанка» составила 143 тыс. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. 99,897% акций принадлежат австрийскому «Фольксбанк Интернациональ АГ».