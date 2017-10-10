Вы что, под дурочку косите? - журналистка попыталась расплачиваться копейками, но вопреки закону ей отказывали (видео)

В Нацбанке уверяют, что мелочь не выходила из оборота. Неприятие копеек - нарушение закона. Бросаем вызов сфере услуг. Удастся ли рассчитаться копейками? - таким вопросом задались журналисты программы "Гроші".

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"Вы что, под дурочку косите?" - спросила у журналистки кондуктор троллейбуса, отказавшись принять деньги. Не удавалось рассчитаться мелочью также в кафе и аптеке. "Хочу беру, хочу - не беру", "Нам не надо просто", "Мы не принимаем мелочь", - говорят работники. "Не хочу их считать", - честно призналась кассир в банке.

Три дня безуспешных попыток рассчитаться мелочью увенчались успехом лишь в фешенебельном ресторане, где не принято отказывать клиентам. А также в гипермаркете, где журналистку даже поблагодарили.

Как сообщал УНИАН, в России цыгане торгуют биткоинами с рук прямо на улице.