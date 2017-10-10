Украина и Турция активизируют подготовку соглашения о ЗСТ - Гройсман

Украина и Турция готовы активизировать работу по подготовке Соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами. Об этом в своем микроблоге Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Киев и Анкара готовы активизировать работу по завершению подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Об этом говорил с президентом Эрдоганом", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Эрдоган, посетивший Украину 9 октября, заявил о намерении вывести двусторонний товарооборот с Украиной до 10 миллиардов долларов в год.

Украина и Турция до конца текущего года планировали согласовать соглашения о зоне свободной торговли, о взаимной защите инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения.

9 октября Украина и Турция подписали соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.