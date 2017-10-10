Нацбанк с начала года выявил свыше 100 нелегальных обменников

Национальный банк за январь-сентябрь 2017 года выявил 101 нелегальный пункт обмена валют небанковских финансовых учреждений.

Как сообщается на сайте регулятора, в том числе нелегальные обменники обнаружены в Киеве, а также в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

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Нацбанк отметил, что передает информацию о нелегальных обменниках в правоохранительные органы, и назвал наиболее эффективным сотрудничество с подразделениями Нацполиции в Киеве, а также Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

Кроме того, регулятор напомнил, что регулярно публикует данные о выявленных нелегальных обменниках на своем официальном сайте.

Также сообщается, что всего за 9 месяцев НБУ проверил 770 пунктов обмена валют в Киеве и во всех областях Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк начал регулярные проверки обменных пунктов небанковских финучреждений с сентября 2016 года, и по итогам прошлого года в целом провел 362 проверки в 14 регионах Украины.

По состоянию на 1 октября 2017 года генеральные лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций были у 31 небанковского финучреждения и нацоператора почтовой связи "Укрпочта".

В настоящее время в Украине зарегистрировано 3537 обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.