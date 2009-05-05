Мerrill Lynch снижает прогноз по ВВП РФ в 2009 г. до минус 2,1%

Мerrill Lynch (ML) ухудшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2009 году с нулевого роста до спада в 2,1%, возобновление экономического роста ожидается в следующем году, говорится в сообщении банка. Об этом сообщает РИА Новости.

"Banc of America Securities-Merrill Lynch снижает свой прогноз по ВВП (России) в 2009 году с нулевого роста до минус 2,1% и ожидает возобновления роста на уровне 2,5% в 2010 году", - говорится в сообщении.