По итогам I кв. в Украине наибольший спад промпроизводства среди стран СНГ

Наибольший спад промышленного производства среди стран СНГ по итогам I квартала зафиксирован на Украине - 31,9%, в Молдавии - 24,2% и в Киргизии - 19,5% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду.

Об этом свидетельствует информация Межгосударственного статистического комитета СНГ, сообщают "Вести". Россия по итогам января-марта 2009 года заняла 4-е место среди стран СНГ по темпам промышленного спада - показатель составил 14,3%.

Промышленное производство в Армении сократилось на 9,5%, в Таджикистане - на 8,2%, в Казахстане - на 4,6%, в Белоруссии - на 4,5% и в Азербайджане - на 2,2%. В то же время в Узбекистане, по данным национальной статистической службы, промышленное производство в I квартале возросло на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, передает ИТАР-ТАСС.

В среднем по странам СНГ промышленное производство в I квартале 2009 года сократилось на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Отсутствуют данные о динамике промышленного производства по Грузии, находящейся в процессе выхода из СНГ, а также по Туркмении. В среднем по странам СНГ валовой внутренний продукт (ВВП) в i квартале 2009 года сократился на 11% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.