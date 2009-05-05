Официальный курс НБУ на 6.05.2009

Доллар стоит, евро растет

Официальный курс НБУ на 6.05.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 1032.0310 грн.; 10 RUR – 2.3465 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 6 мая НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 5 мая – 770.0000) 100 EUR – 1032.0310 (на 5 мая – 1022.1750) 10 RUR – 2.3465 (на 5 мая – 2.3352)

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