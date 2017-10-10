МОТ: Число безработных в мире превысило 200 миллионов человек

Число безработных в мире по состоянию на 2017 год достигло 201 миллион человек, увеличивших по сравнению с предыдущим годом на 3,4 миллиона, сообщает Росбалт со ссылкой на данные в обнародованном докладе Международной организации труда (МОТ) "Занятость в мире и социальные перспективы 2017".

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"Основная причина заключается в том, что не хватает инвестиций. Фирмы не инвестируют в своих сотрудников, активность замедляется. И это в целом влияет на уровень занятости, ухудшая его", - заявила генеральный директор МОТ Дебора Гринфилд.

В докладе при этом отмечает рост занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса. За период 2003 - 2016 годы почти вдвое увеличилось количество постоянных сотрудников таких предприятий. Однако эта тенденция приостановилась за последние два года.

МОТ предлагает ряд рекомендаций по изменению тенденции. В частности, эксперты призывают разработать новые политики для развития малого и среднего предпринимательства, улучшить ситуацию для всех предприятий, включая предоставление доступа к финансированию для недавно созданных структур.

Кроме того, предлагается проводить тренинги для штатных сотрудников, что снижает затраты и увеличивает продуктивность деятельности, в отличие от найма временной рабочей силы. В документе указывается, что использование инновационных технологий также приводит к созданию новых рабочих мест и росту производительности.