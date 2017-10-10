Растут быстрее прогнозов: эксперт назвала причины сентябрьского скачка цен

Национальный банк в связи с ускорением инфляции вряд ли будет повышать учетную ставку 26 октября, однако может ужесточить монетарную политику до конца года, считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

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"Динамика инфляции и ее немонетарные причины создают сложную ситуацию для НБУ, который должен принять очередное решение об учетной ставке 26 октября. Учитывая стабильную базовую инфляцию, мы считаем, что в этот раз Нацбанк не станет повышать учетную ставку, оставив её на уровне 12,5% годовых, но может быть вынужден ужесточить монетарную политику до конца года", - говорится в переданном УНИАН комментарии эксперта относительно статистики по инфляции, которая в сентябре составила 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.

По мнению эксперта, сентябрьский скачок индекса потребительских цен был вызван в основном факторами, действующими со стороны предложения, а не спроса. "Мы по-прежнему ожидаем, что годовая инфляция начнет замедляться в ближайшие месяцы, в основном из-за растущей базы сравнения в сегменте жилищно-коммунальных услуг, связанной с повышением цен на отопление в октябре прошлого года", - добавила Белан.

В то же время, она отметила, что более быстрый, чем ожидалось, рост цен на продукты питания с начала года, а также утвержденное повышение пенсионных выплат с октября в рамках пенсионной реформы и вероятное ускорение бюджетных расходов ближе к концу года создают риски для прогноза инфляции на конец 2017 года на уровне 10,5% год к году.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре зафиксирована инфляция на уровне 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.

Национальный банк ожидает, что уровень инфляции в Украине на конец 2017 года может оказаться выше текущего прогноза в 9,1%, что может вынудить применять более жесткую монетарную политику.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозируют замедление инфляции по итогам текущего года до 10%.