"Райффайзен Банк Аваль" стал третьим финучреждением, которое будет хранить деньги НБУ

Крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом «Райффайзен Банк Аваль» стал третьим финансовым учреждением, которое сможет проводить операции с запасами наличности Национального банка Украины, в том числе обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки.

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Как сообщается на сайте Нацбанка, правление регулятора приняло соответствующее решение, что является основанием для заключения соответствующего договора между «Райффайзен Банком Аваль» и НБУ.

Нацбанк напомнил, что продолжает делегировать часть своих функций в регионах другим участникам рынка - банкам – что позволит постепенно перейти от частично контролируемой к делегированной модели организации наличного обращения.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами банка являются группа Райффайзен Банк Интернациональ АГ (Австрия) с долей 68,28% и Европейский банк реконструкции и развития с долей 30% в капитале финучреждения.