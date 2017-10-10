"Райффайзен Банк Аваль" стал третьим финучреждением, которое будет хранить деньги НБУ
Нацбанк продолжает делегировать часть своих функций в регионах другим участникам рынка.
Крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом «Райффайзен Банк Аваль» стал третьим финансовым учреждением, которое сможет проводить операции с запасами наличности Национального банка Украины, в том числе обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки.
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Как сообщается на сайте Нацбанка, правление регулятора приняло соответствующее решение, что является основанием для заключения соответствующего договора между «Райффайзен Банком Аваль» и НБУ.
Нацбанк напомнил, что продолжает делегировать часть своих функций в регионах другим участникам рынка - банкам – что позволит постепенно перейти от частично контролируемой к делегированной модели организации наличного обращения.
Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами банка являются группа Райффайзен Банк Интернациональ АГ (Австрия) с долей 68,28% и Европейский банк реконструкции и развития с долей 30% в капитале финучреждения.