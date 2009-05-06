Евро снижается к иене и доллару

Курс единой европейской валюты (евро) на торгах в среду, 6 мая, опускается и по отношению к американскому доллару, и по отношению к японской иене, сообщает k2kapital..

Инвесторы полагают, что американские регуляторы могут вскоре объявить о необходимости дальнейших вливаний в капитал целого ряда банков. Согласно просочившейся информации о результатах проведенных "стресс-тестов", 10 из 19 ведущих американских банков может понадобиться дополнительный капитал. Официальные результаты "стресс-тестов" будут обнародованы 7 мая, однако уже появлялась информация о том, что дополнительный капитал понадобится Citigroup, Bank of America и Wells Fargo. Подобные прогнозы обеспечивают повышенный спрос на иену.

Сегодня за американский доллар предлагают 98,24 иены, тогда как еще вчера вечером в Нью-Йорке доллар стоил 98,82 иены. Между тем, к иене также снижается и курс евро. Инвесторы обеспокоены тем, что уже завтра Европейский Центробанк может предпринять новые меры по сдерживанию рецессию, в рамках которых может быть понижена ключевая ставка. На этом фоне иена укрепляется со 131,73 иены за евро до 130,41 иены за евро, самой высокой отметки с 27 апреля. Курс доллара к евро повысился с 1,3330 долл. за евро до 1,3272 долл. за евро.