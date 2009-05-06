Экономика стран Азии начала восстанавливаться - эксперт

Экономика азиатских стран, похоже, начала восстанавливаться, заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Харухико Курода. Об этом сообщает k2kapital со ссылкой на агентство Синьхуа.

На пресс-конференции по итогам 42-го годичного заседания Совета управляющих АБР, прошедшей в Индонезии, он заявил, что Азия в настоящее время переживает самый трудный период со времен азиатского финансового кризиса в 90-е годы прошлого столетия. Вместе с тем он выразил уверенность в способности азиатской экономики к очень быстрому восстановлению, а также в ее большей устойчивости по сравнению с предыдущим кризисом.

Курода также отметил, что экономика Республики Корея уже демонстрирует признаки восстановления, промышленное производство Японии, возможно, совершило отскок ото дна. Экономика всего азиатского региона, вероятно, сможет начать возрождение до конца будущего года.

Он сказал, что АБР в качестве регионального органа способен выполнить специфическую роль в реагировании на финансовый кризис. В будущем АБР будет наращивать свою кредитную политику, в приоритетном порядке исполнять проекты, связанные со стимулированием экономического роста, переливом капитала и удовлетворением потребностей частного сектора.

Сессия Совета управляющих АБР открылась здесь 4 мая с участием представителей свыше 60 членов банка, а также ответственных лиц международных финансовых организаций. Основная тема заседания - влияние финансового кризиса на Азию, возможные контрмеры, а также повышение роли АБР в противодействии кризису.