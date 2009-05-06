Цена золота в мире выросла

Цена на золото во вторник 5 мая выросла из-за опасений за финансовый сектор. На рынке появилась информация, что власти США заставят 10 банков увеличить свой капитал, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на 2,10 долл., или на 0,2%, до 904,30 долл. за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 2,3% на отметке 13,42 долл. за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подорожал на 1,4% до 1137,90 долл. за унцию. Июньский контракт на поставку палладия вырос на 0,3% до 222,90 долл. за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 2,7% на отметке 2,0825 долл. за фунт.