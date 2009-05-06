Чистая прибыль BNP Paribas в I квартале снизилась на 21%

Чистая прибыль одного из крупнейших французских банков BNP Paribas в I квартале 2009г. снизилась на 21% - до 1,56 млрд евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 1,98 млрд евро.

Такие данные, как передает РБК, содержатся в распространенном сегодня финансовом отчете BNP Paribas.

Выручка компании за отчетный период выросла на 28%, составив 9,48 млрд евро по сравнению с 7,4 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль BNP Paribas в I квартале текущего года составила 2,3 млрд евро, что на 2,6% больше прошлогоднего показателя, зафиксированного на отметке 2,24 млрд евро.

BNP Paribas является основным акционером (51%) АКИБ «УкрCиббанк». «УкрСиббанк» в I квартале 2009 года получил убыток 851,822 млн. грн., по сравнению с 70,841 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 г.