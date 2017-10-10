Поступления от единого социального взноса выросли на 37%

Налогоплательщики в январе-сентябре перечислили 129,2 млрд грн единого социального взноса (ЕСВ), что на 36,7%, или на 34,7 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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По информации ГФС, в сентябре поступило 15,2 млрд грн ЕСВ, что на 39,5%, или на 4,3 млрд грн, превышает соответствующий показатель сентября прошлого года.

Фискальная служба отметила, что наибольшие поступления ЕСВ с начала года зафиксированы в июне - 16,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%, что привело к сокращению сборов ЕСВ в 2016 году. Но после повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн сборы ЕСВ начали расти.