ЕC удвоил пакет антикризисной помощи для стран Восточной Европы

Евросоюз удвоил пакет антикризисной помощи для стран Восточной Европы, сообщает k2kapital..

Теперь, согласно решению министров финансов стран ЕС, объем экстренных кредитов, которыми могут воспользоваться восточноевропейские страны, составляет 50 млрд евро.

Размер антикризисного пакета уже был увеличен вдвое до 25 млрд. евро в декабре прошлого года. В прошлом году Венгрия и Латвия взяли примерно 10 млрд. евро этих средств, а Румыния в марте заручилась обязательством ЕС о выделении 5 млрд. евро.

На саммите в марте было принято принципиальное решение об очередном удвоении объема фонда поддержки, так как экономический кризис может привести к дефолтам в странах Восточной Европы, и это крайне негативно скажется и на странах ЕС.