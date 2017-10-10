На повышение пенсий в октябре пойдет дополнительно 5 миллиардов гривень

Пенсионному фонду Украины для проведения осовременивания пенсий украинцев в октябре этого года потребуется дополнительных 5 млрд грн, сообщила пресс-служба со ссылкой на главу правления фонда Алексея Зарудного.

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«В октябре этого года, чтобы провести осовременивание пенсий, нужно дополнительно 5 млрд грн», - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что в Пенсионном фонде с начала года сформирован дополнительный ресурс свыше 26 млрд грн, в частности, благодаря дополнительным поступлениям минимальной заработной платы и ее детенизации. За счет этих средств будет обеспечен перерасчет пенсий для украинских пенсионеров.

«У нас есть полностью ресурс для того, чтобы обеспечить перерасчет пенсий в этом году для 9,7 млн пенсионеров. Под осовременивание подпадают почти 6 млн пенсионеров. Остальным - увеличатся пенсии в связи с ростом прожиточного минимума», - цитирует пресс-служба Зарудного.

Согласно сообщению, как только закон о пенсионной реформе вступит в силу, за сутки будут напечатаны выплатные дополнительные сведения и переданы на почту и в банковские учреждения. Таким образом, пенсионеры, которые с 4 числа получили пенсии в прежнем размере, получат доплату.

Пресс-служба напомнила, что в результате пенсионной реформы минимальная пенсия составит 1 452 грн против 1 312 грн ранее. Средняя пенсия увеличится почти на 700 грн – до более 2,5 тыс. грн против 1 890 грн.

Кроме того, заработает механизм автоматической индексации пенсий, в результате которого пенсионеры смогут получать повышенные выплаты.

Пресс-служба добавила, что государство продолжит выплачивать льготные пенсии пенсионерам, имеющим на них право.

«Выплаты льготных пенсий, пенсий за выслугу лет будут продолжаться. Те, кто сегодня (на момент принятия закона) имел право на эти пенсии, смогут этим правом воспользоваться. В дальнейшем предполагается, что все пенсии будут назначаться по одному закону и с единым подходом, кроме военнослужащих, артистов балета и т.п.», - приводятся в сообщении слова Зарудного.

Согласно сообщению, проведение пенсионной реформы позволит снять с Пенсионного фонда несвойственные для этого органа расходы. В результате этого будут выплачиваться средства только на пенсионные выплаты, связанные со страховым стажем. «Это разгрузит постепенно Пенсионный фонд и уменьшит его дефицит», - подытожила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе 3 октября. За принятие законопроекта №6614 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

6 октября президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон, после чего 10 октября документ был опубликован в издании «Голос Украины». Закон вступает в силу со следующего дня после публикации, то есть с 11 октября.

Международный валютный фонд ранее заявлял, что принятие пенсионной реформы является критически важным для выделения Украине следующего транша.