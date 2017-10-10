МВФ улучшил прогноз текущего счета платежного баланса Украины

Международный валютный фонд прогнозирует дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2017 году на уровне 3,3% ВВП.

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Об этом говорится в октябрьском докладе Фонда о перспективах развития мировой экономики, опубликованном на официальном сайте МВФ.

Ранее в отчете Фонда по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 году составлял 3,7% ВВП, то есть выше обновленного прогноза.

Согласно новым данным, в 2018 году МВФ ожидает снижения дефицита текущего счета платежного баланса до 3% ВВП.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-августе 2017 года сведен с профицитом на уровне 1,282 млрд долл., при этом дефицит счета текущих операций составил 2,083 млрд долл.

В 2016 году платежный баланс Украины сведен с профицитом на уровне 1,346 млрд долл., при этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо в 2014 году.