Семья Тимошенко зарабатывает на ломбардах через офшоры – СМИ

Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 млн грн от кипрской компании «Diafox Consulting Limited», на которую в Украине оформлена сеть ломбардов «Дешева готівка». Об этом говорится в расследовании Марьяны Мотрунич для программы «Наші гроші с Денисом Бігусом».

По данным журналистов, центральный офис ломбарда находится в партийном здании, «защищенном» депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко.

Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская компания и за что получил денежные средства ее муж: «Я думаю, что об этом стоит спросить у мужа, я бизнесом не занимаюсь».

Ломбард основан в 2013 году и прописан по адресу вул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом здании расположен офис Киевского областного отделения «Батькивщины», которую возглавляет экс-нардеп Константин Бондарев. Сейчас сеть «Дешева готівка» насчитывает 20 отделений.

Здесь же находится приемная народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко, что позволяет иметь иммунитет от правоохранительных органов, отмечают журналисты.

Кроме центрального офиса ломбарда, в этом же здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.

Сергей Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной: «Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарду». Однако вспомнить размер своей приемной не смог, отметил только, что это «несколько комнат».

В кипрском реестре номинальным владельцем компании «Диафокс Консалтинг Лимитед» указанный Артемиус Стилянов. Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

В соответствии с положениями о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно должен быть указан основной акционер. В случае с ломбардом «Дешева готівка» конечный владелец неизвестен и Нацкомфинуслуг. Кроме того в сети есть проблемы с «полукриминальным» оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта), отмечают журналисты. Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый год 16 млрд грн, по прогнозам Нацкомфинуслуг этого года оборот может составить 20 млрд грн.

За последний год лидер партии задекларировала доход Александра Тимошенко 2,77 млн грн. и сбережений на общую сумму в примерно 600 тысяч долларов. В то же время из декларации исчез целый ряд украинских компаний Александра Тимошенко, с девяти задекларированных в предыдущем году осталось только две. Большинство других компаний переоформлены на третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.