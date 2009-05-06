Курс доллара в банках немного снизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн., продают – по 8,05 грн. По сравнению с 5 мая, курс покупки-продажи американской валюты немного понизился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,92-8,015 грн., по продаже – 8,03-8,07 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,51 грн., продают по 10,75 грн. – курсы покупки-продажи немного понизились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,61 грн., по продаже – в пределах 10,69-10,88 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня увеличился на 1%, по сравнению с 5 мая, и составляет в среднем 0,2256 грн., продажи – уменьшился на 0,5% – до 0,2454 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,24 грн., по продаже – 0,23-0,26 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,99 грн., продают – по 8,04 грн. (курсы немного изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,54 грн., продажи – 10,75 грн., курсы немного понизились, по сравнению с 5 мая.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1%, по сравнению с 5 мая, - до 0,2242 грн., курс продажи – понизился на 0,7% - до 0,2485 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,80/8,06 грн., евро – 10,30/10,65 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,98/8,035 грн., евро – 10,55/10,75 грн., рубль – 0,23/0,248 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 6 мая, составляет: гривни к доллару США - 7,70, к евро – 10,32031, к российскому рублю – 0,23465.