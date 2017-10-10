В Украине снова дорожает валюта

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2658.6183 (10 октября – 2655.1695)

100 EUR – 3136.3720 (10 октября – 3118.7621)

10 RUR – 4.5782 (10 октября – 4.5531)

Во вторник, 10 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,57/26,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,36/31,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4588/0,4599 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5862 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 576 сделок на сумму 303,60 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,48/26,51 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,06/31,09 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4582/0,4593 грн/рубль.