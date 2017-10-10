На Житомирщине распределили более 16 миллионов гривень с ГФРР на другие объекты - ОГА

На Житомирщине распределили более 16 млн грн из Государственного фонда реконструкции и развития на другие объекты. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"Более 16 млн грн возможного остатка из Государственного фонда регионального развития распределят на Житомирщине на другие проекты",- сказано в сообщении.

Такое решение приняла сегодня, 10 октября, областная комиссия под руководством председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича.

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«Мы имеем горький опыт прошлого года, когда вернули средства в государственный бюджет. На сегодня мы уже видим, какие средства не будут использованы, поэтому заранее принимаем такое решение», – сказал Гундич.

2,3 миллиона гривен получила область экономии благодаря использованию электронных закупок.

"5 млн грн планируют дать на Житомирский лицей №3, 6 млн грн – на стадион «Полесье» (подогрев, освещение, гранитное покрытие у входа, благоустройство, теннисные корты – не предусмотренные основным проектом); 955 тыс. грн -на проект по водоснабжению в пгт Пулини (ремонт водонапорной башни); 2 млн грн - на завершение театра в г.Бердичев (+1,9 млн грн из городского бюджета).Только с середины ноября этого года этим ресурсом можно будет пользоваться после всех согласований",- отмечают в облгосадминистрации.

Как известно, житомирский горсовет завтра начнет сотрудничество с системой "ProZorro.Продажи".