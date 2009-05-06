Тимошенко: инфляция в апреле составила 0,9%

Инфляция в апреле текущего года, по сравнению с показателем марта, составил 0,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабмина заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила существующую в стране позитивную тенденцию снижения уровня инфляции.

Как сообщает Госкомстат, инфляция в апреле по отношению к марту составила 0,9%, с начала года – 6,9%.

Вместе с тем, рост цен производителей промышленной продукции в апреле по отношению к марту составил 0,4%, с начала года – 3,5%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в марте к февралю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,4%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте по сравнению с февралем т.г. составил 1,1%, в марте к марту 2008 года – 12,8%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте к декабрю 2008 года составил 3,1%, в январе-марте 2009 года к аналогичному периоду 2008 года – 17,3%.

Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.