Тимошенко: для пересмотра госбюджета нет оснований

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день нет оснований для пересмотра государственного бюджета, поскольку он наполняется с перевыполнением плана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Госбюджет за четыре месяца этого года перевыполнен почти на 4%… Много было критики, когда составлялся бюджет, много и сегодня громких выступлений и заявлений относительно того, что бюджет должен пересматриваться, потому что он нереальный. Так вот – четыре месяца подряд госбюджет перевыполняется», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что в апреле госбюджет перевыполнен больше, чем в предыдущие месяцы, – на 10,7%, общий фонд – на 5,7%, спецфонд – на 33,5%.

«Все это говорит о том, что бюджет наполняется, работа идет очень тяжело… Я хочу поблагодарить все правительство и Министерство финансов отдельно за то, что мы делаем все возможное для того, чтобы страну держать в порядке, стабильно выполняем и перевыполняем бюджет», – заявила премьер.

Также она отметила, что перевыполняется план поступлений в Пенсионный фонд, сокращается инфляция, вовремя выплачивается зарплата бюджетным организациям и ликвидирована задолженность по выплате зарплат шахтерам.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом (МВФ) о том, что в случае необходимости государственный бюджет будет пересмотрен до конца мая.