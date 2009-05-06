Межбанк открылся снижением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0050/8,0375 грн./долл.

Вчера к закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 8,0150/8,0300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2428/44 после вчерашнего подъема до 0,2442/50.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6435/10,7010 против 10,7225/10,7375 к закрытию торгов во вторник. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились до 1,3304/06 (вторник - 1,3342/44).

Во вторник Нацбанк на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.