Тимошенко: Совет Европы позитивно оценил борьбу с отмыванием денег

Специальный комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий по борьбе с отмыванием «грязных» денег доволен уровнем проводимых в этом направлении мер в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Об этом есть специальное сообщение, которое сделал Госфинмониторинг. Я хочу отметить, что это первый раз, когда Украина за все годы получила наивысшую оценку – в первый раз. До сих пор работа Украины по борьбе с отмыванием «грязных» денег была очень низкой», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такая оценка говорит о том, что правительство и Госфинмониторинг ведут успешную работу по борьбе с отмыванием «грязных» денег.