Рост цен превысил ожидания: Нацбанк в конце октября изменит прогноз по инфляции
Регулятор после заседания монетарного комитета 26 октября объявит новый прогноз по инфляции.
Национальный банк Украины по итогам заседания правления по вопросам монетарной политики 26 октября 2017 года объявит новый прогноз по инфляции, после того, как значение инфляции в сентябре на уровне 10,2% с начала года и 16,4% в годовом выражении превысило его предварительные прогнозы.
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Об этом говорится в комментарии на сайте НБУ.
«Текущая динамика ИПЦ (Индекса потребительских цен – УНИАН) и его составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков отклонения инфляции от прогнозных показателей, опубликованных в инфляционном отчете (июль 2017 года). Новый прогноз инфляции и временный горизонт возвращения инфляции к цели с помощью монетарных инструментов будет объявлен по результатам заседания Правления НБУ по вопросам монетарной политики 26 октября 2017», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре составила 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.
Национальный банк ожидает, что уровень инфляции в Украине на конец 2017 года может оказаться выше текущего прогноза в 9,1%, что может вынудить применять более жесткую монетарную политику.
Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозируют замедление инфляции по итогам текущего года до 10%.