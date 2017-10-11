МВФ прогнозирует Венесуэле инфляцию более чем в 2300%

ВВП Венесуэлы сократится по итогам 2017 года на 12%, а инфляция достигнет показателя почти в 653% по итогам текущего года, а в 2018 превысит 2300%, отмечается в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

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"Усиление политического кризиса в Венесуэле представляет собой серьезную помеху для экономической активности, которая, согласно прогнозам, сократится более чем на 12% в 2017 году, как следствие, уменьшится производство нефти и обострится неуверенность", – говорится в докладе МВФ.

На фоне других стран Латинской Америки Венесуэла остается фактически единственной с отрицательными показателями экономического роста в этом и следующем годах. МВФ отмечает, что в целом по региону рост экономики по году оценивается в 1,2%. В 2016 году, помимо Венесуэлы, уменьшение ВВП было отмечено также у Бразилии, Аргентины и Эквадора, однако в 2017 году и в проектировках на 2018 они остались только у Венесуэлы.

По сравнению с 2016 годом инфляция в Венесуэле, считают эксперты фонда, вырастет более чем в девять раз (с 254% до более 2300%).

Весной МВФ прогнозировал, что процесс экономической рецессии в Венесуэле приведет страну к показателю инфляции в 720% в текущем году и в 2068% - в 2018. Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.