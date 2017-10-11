Украинские банки сократили долг перед НБУ

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 октября 2017 года составил 63,645 млрд грн, что на 0,2% ниже показателя на 1 сентября.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, в январе-сентябре, объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 14,9%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос на 1,8% в сентябре, но при этом снизился на 46% с начала года - до 36,836 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составлял 74,828 млрд грн, что на 31,031 млрд грн, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.