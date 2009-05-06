На межбанке к 12:00 доллар снижается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0050/8,0375, а к 12:00 цены снизились до 8,0025/8,0150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2428/44, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2430/0,2438. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 32,8150 (+0,0700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3304/1,3306, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6435/10,7010, к 12:00 цены понизились до 10,6430/10,6645.