Тимошенко говорит о снижении инфляции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает существующую в стране позитивную тенденцию снижения уровня инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета Министров.

По ее словам, в апреле текущего года инфляция составила 0,9% по сравнению с показателем марта т.г.

Вместе с тем позже министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН сообщил журналистам, что за четыре месяца текущего года инфляция составила 6,9%.

Как сообщает Госкомстат, инфляция в апреле по отношению к марту составила 0,9%, с начала года – 6,9%. Вместе с тем, рост цен производителей промышленной продукции в апреле по отношению к марту составил 0,4%, с начала года – 3,5%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в марте т.г. к февралю 2009 года в Украине зафиксирована инфляция на уровне 1,4%, в феврале к январю - 1,5%, в январе к декабрю - 2,9%.

В I квартале 2009 года инфляция составила 5,9%.

В апреле 2008 г. к марту того же года инфляция составляла 3,1%.

В государственном бюджете заложен показатель инфляции на уровне 9,5%