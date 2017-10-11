В украинских банках стало больше депозитов

Объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь, по оперативным данным, вырос на 1,1% – до 447,612 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - на 0,8%, до 13,891 млрд долл.

Читайте такжеУкраинцы в сентябре продали банкам почти на $41 миллион больше валюты, чем купили

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,2%, валютных – на 4,4%.

По информации регулятора, остатки по гривневым кредитам выросли на 1,4% в сентябре и на 7,8% с начала года – до 542,873 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте снизились на 1,5% в сентябре и на 10,8% с начала года - до 16,190 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году в национальной валюте вырос на 8,7% – до 425,624 млрд грн, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4% - до 13,245 млрд долл.