Кабмин возобновит регулирование цен на соцпродукты

Правительство планирует в ближайшее время возобновить систему регулирования цен на основные продукты питания в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«В следующую среду мы вернемся (на заседании Кабмина) к вопросу о ценовом регулировании в отношении тех продуктов питания, которые имеют наибольший спрос среди населения», - сказал Б.ДАНИЛИШИН. При этом он не стал уточнять, каких именно групп продуктов это касается.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что на сегодняшний день повышение цен на продукты питания играет одну из важных ролей при формировании инфляции.

Он также заявил, что ранее принятое правительством решение об отмене системы регулирования цен на продукты питания было ошибочным.