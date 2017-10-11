Кабмин утвердил план по внедрению накопительной пенсионной системы

Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2017-2018 годы по внедрению накопительного уровня общеобязательного государственного пенсионного страхования.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду 11 октября.

«Проект распоряжения Кабинета министров об утверждении плана мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования в 2017-2018 годах», - сказал, представляя проект, министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, распоряжение подготовлено во исполнение положений закона о пенсионной реформе, который вступил в силу 11 октября.

Как сообщал УНИАН, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1 000 грн уже с октября. Закон о пенсионной реформе вступил в силу сегодня, 11 октября.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко накопительная пенсионная система может быть введена в Украине с 2019 года и не будет предусматривать дополнительного налогового давления на граждан и бизнес.