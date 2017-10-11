Украина хочет возобновить переговоры с Вьетнамом по созданию ЗСТ

Украина и Вьетнам намерены возобновить переговоры по формированию зоны свободной торговли между двумя странами, сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева в ходе украинско-вьетнамского бизнес-форума.

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"Я очень рада, что в рамках межправительственной комиссии договорились о том, чтобы снять критические вопросы и перейти к возобновлению консультаций, переговоров о зоне свободной торговли", - сказала она.

Присутствовавший на форуме посол Украины в Социалистической Республике Вьетнам Алексей Шовкопляс отметил, что зона свободной торговли очень важна для роста украинского экспорта.

"Украина может экспортировать гораздо больше. Вьетнам — это огромный рынок для нашего экспорта. Мы продолжаем наращивать объемы торговли с Вьетнамом. Мы должны быть где-то в районе 2 миллиардов, а у нас в этом году только 500 миллионов. Это очень мало", - отметил он.

Трофимцева добавила, что до конца года украинская сторона решит вопросы, касающиеся доступа на рынок Вьетнама украинской продукции и расширит номенклатуру экспорта украинских товаров.

"В будущем можно будет развивать двухсторонние проекты, и говорить не только о торговле, а и о совместных инвестиционных проектах, научно-исследовательских проектах. На сегодня у нас не такая активная работа, как хотелось", - сказала она.

По словам Трофимцевой, правительство будет делать все возможное для того, чтобы компаниям работалось легче и проще, и они достигали хороших показателей.

Как сообщал УНИАН, 10 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина и Турция готовы активизировать работу по подготовке Соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Кабинет министров на своем заседании 11 октября принял решение провести в Киеве четырнадцатое заседание межправительственной украино-вьетнамской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.