Кабмин выделил 100 миллионов на повышение защиты складов боеприпасов

Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривень для осуществления мероприятий по повышению защиты объектов хранения боеприпасов.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято сегодня на заседании правительства.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что решение предусматривает выделение средств из резервного фонда для осуществления мероприятий по повышению защищенности объектов хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 сентября на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 неподалёку от города Калиновка Винницкой области возникли пожар и взрывы. Пострадали два человека.

23 марта 2017 на арсенале в Балаклее Харьковской области произошла диверсия, в результате которой детонировали снаряды на военном арсенале. Взрывами были повреждены десятки зданий. Одна жительница Балаклеи во время взрывов погибла в результате падения конструкций дома.

29 октября 2015 возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов на военном складе в Сватово Луганской области. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли четыре человека, из них три военных и один гражданский, 27 ранены, повреждены и разрушены домохозяйства 2,5 тысячи человек.