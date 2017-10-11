Эксперт объяснил, как Клименко обвалил "Терра Банк"

Несмотря на активную деятельность НБУ и Фонда гарантирования вкладов по выводу с рынка финучереждений, и не смотря на закон об ответственности акционеров за доведение банка до банкротства, на данный момент срока в тюрьме не получил ни один владелец банка ответственный за его банкротство. Об этом на своей странице Facebook пишет политический эксперт Кирилл Сазонов, передают «Українські новини».

"Каждый раз, когда из банка пропадают миллиарды, от НБУ можно было услышать одни и те же истории, вроде: "Чтобы увидеть реальную картину, нужен глубокий аудит". Хотя еще весной 2016 года представители Национальной полиции говорили, что у НБУ есть все средства для отслеживания операций по выведению средств. Но почему-то это у них не особо получается. Или не хотят, не знаю. По факту - деньги могут исчезнуть, и никто не сядет", - отмечает эксперт.

Отличным примером является «Терра Банка» с его владельцем Сергеем Клименко, который по данным Фонда гарантирования вкладов на прямую связан с банкротством банка и который до сих пор находится на свободе благодаря выходу под залог в 15 млн грн. Эта сумма выглядит смешной по сравнению с миллионами, которые выводились из "Терра Банка" в последние месяцы его существования.

"Терра Банк" был признан неплатежеспособным в августе 2014 года. По разным оценкам, чтобы восстановить платежеспособность, акционерам нужно было влить от 500 млн грн до миллиарда. Главный бенефициар, которым являлся Клименко, на это не пошел. В итоге свои проблемы решил переложить на Фонд гарантирования вкладов. Но Фонд выступил инициатором расследования причин банкротства банка", - пишет Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

Обвалить серьезный банк извне практически невозможно, обычно это происходит изнутри по инициативе управляющих банка с помощью партнеров и своих же компаний. В случае с Клименко, не малую роль сыграл его партнер по бизнесу - Максим Луцкий. Бывший проректор Киевского Авиационного Университета (НАУ) и кум табачника в годы своего проректорства проводил тендеры в НАУ для реконструкции своих помещений. Победителями этих тендеров становились компании, принадлежащие ему же и Сергею Клименко.

"Сам же Клименко действовал по классической схеме опустошений банка акционерами - выводил средства вкладчиков в виде кредитов на свои же компании, которые занимались строительством. Цензор подробно разбирался в этих схемах, кому интересно детали разобрать - все есть. Я по поверхности пройду. Как отмечали в Фонде гарантирования вкладов - Клименко, используя служебное положение обеспечил в январе-феврале 2014 года вывод значительных средств, привлеченных банком от физических лиц, в ряд подставных фирм в виде необеспеченных кредитов. Указанные операции имели все признаки мошеннических действий, поскольку эти фирмы не имели необходимого обеспечения по кредитным договорам и не проводили по ним хозяйственную деятельность", - добавил политолог.

В сентябре 2015 года Клименко даже был арестован, ему инкриминировали статью 191 УК - растрата банковского имущества в особо крупных размерах (сумма более 1 млрд гривен). Полиция ловит, а украинские суды - отпускают. В результате Клименко спокойно вышел на свободу под залог.

"Как такое возможно? Проблема в том, что для привлечения владельца банка к уголовной ответственности нужно доказать, что его действия были умышленными и что именно они нанесли ущерб государству. А доказать факт доведения банка до банкротства доказать крайне сложно. Так и получается, что человек причинивший такой ущерб стране, все еще спокойно себя чувствует на свободе и это далеко не единичный случай. Все это приводит к мысли, что система государственных наказаний за подобные действия, которые влекут за собой ущерб как самому государству, так и множеству вкладчиков оставляет желать лучшего. УПК нужно менять. И не только для коррупционеров – для владельцев финучреждений, управляющих госкомпаний, для всех, кто отвечает за чужие деньги. Ответственность должна быть реальной…", - подытожил эксперт Кирилл Сазонов.