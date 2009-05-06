ВБ: объем денежных переводов в мире в этом году снизится

По прогнозам Всемирного банка, в текущем году объем денежных переводов в развивающиеся страны составит около 290 млрд. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил региональный менеджер в Украине, Грузии, Армении и Молдавии представительства компании Western Union Financial Services GmbH Михаил БАБИРЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в 2008 году, по оценкам Всемирного банка, объем денежных переводов в развивающихся странах составил 305 млрд. долл. США.

Для многих стран объем миграционного капитала составляет огромною долю внутреннего валового продукта, считает эксперт. Он отметил, что, например, в Таджикистане эта цифра превышает 45%.

Как сообщил М.БАБИРЕНКО, в Украине в 2008 г. денежные переводы составили порядка 2% ВВП. «По официальным данным, предоставляемым Национальным банком Украины, 3,4 млрд. долл. в прошлом году переместились из Украины или в Украину», - сказал он. М.БАБИРЕНКО также отметил, что, согласно данным НБУ, около 0,5 млрд. долл. в 2008 году было перечислено из страны, а 2,9 млрд. долл. перечислили в Украину трудовые мигранты.

Справка УНИАН. Western Union – международная система денежных переводов, работающая на рынке с 1871 года. По состоянию на апрель 2009 г. компания представлена в 200 странах и территориях мира и имеет свыше 379 тыс. пунктов обслуживания.