Сведбанк возглавил Мюллер-Ханке

Председателем правления ОАО «Сведбанк» (Украина) назначен Райнер МЮЛЛЕР-ХАНКЕ.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

15 июня 2009 года на этом должности Р.МЮЛЛЕР-ХАНКЕ сменит Сергея ТИГИПКО, который станет членом наблюдательного совета ОАО «Сведбанк».

Последние 10 лет Р.МЮЛЛЕР-ХАНКЕ работал председателем правления ЗАО «КМБ Банк», входящего в группу «Intesa Sanpaolo» в Москве.

Назначение нового главы правления должно быть одобрено в Национальном банке Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Сведбанк» основано в 1991 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 15,137 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,994 млрд. грн., обязательства – 12,983 млрд. грн., собственный капитал – 2,154 млрд. грн., уставный капитал – 2,159 млрд. грн.

Первый квартал 2009 года «Сведбанк» закончил с убытком 168 млн. грн.

По итогам 2008 года банк получил прибыль 39,6 млн. грн.

99,9978% акций банка принадлежат "Swedbank" (Швеция).