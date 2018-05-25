"В период кризиса минимум 30% страховых компаний замрут"...

О судьбе КАСКО и ОСАГО, о поглощении на украинском рынке страхования, о портфельных корректировках…

Интервью агентству УНИАН дал председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА.

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- Олег Викторович, изменилась ли ситуация на страховом рынке за первый квартал, появились ли новые тенденции?

- Рынок продолжает развитие экономики в первом квартале, то есть, экономика Украины стагнирует, а с ней вместе и страховая сфера. Кроме того, страховщики тесно связаны с банковским сектором и, соответственно, на себе ощущают его негативные явления. Влияние банковского сектора присутствует, но оно все больше и больше нивелируется. Рынок в первом квартале упал. По первой десятке компаний, хотя и пока официальных данных нет, можно сказать, что платежи снизились от 12% до 50%. Если говорить об «Оранте», то у нас падение составило чуть более 20%. Экспертная оценка падения рынка в первом квартале составляет порядка 30%. Это - о классическом рынке.

Структура портфеля компаний в первом квартале практически не изменилась. Возможно, незначительные корректировки произошли в части уменьшения доли КАСКО и ОСАГО. Также, исходя из данных Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), произошло некоторое перераспределение рынка и ряд компаний, которые в прошлом году замыкали десятку по ОСАГО, сегодня выбились в первую пятерку. Это обусловлено ни столько новациями в этих компаниях, сколько присутствующим в рынке серьезным демпингом. Естественно, для рынка это является плохим сигналом, потому что в условиях кризиса наоборот нужно консолидировать усилия по сохранению единой тарифной политики, так как, скорее всего, пик кризиса еще не наступил. Будет у нас еще осень, но, к сожалению, сегодня многие компании не думают о завтрашнем дне.

Также первый квартал охарактеризовался тем, что резервы достаточно большого количества компаний оказались замороженными в проблемных банках. Это очень сильно влияет на страховщиков. Для них основным важным моментом на сегодня является сохранение резервов и перевод средств в более надежные банки.

Если говорить о проблемах, с которыми сейчас сталкивается страховой рынок, то основная из них - на уровне государства. Страховой рынок не воспринимается как серьезный сегмент финансового сектора, и все антикризисное законодательство в большей степени касается банков. Мы на уровне Украинской федерации страхования подготовили законопроект по страховому рынку и сейчас прилагаем усилия, чтобы он был рассмотрен парламентом как неотложный.

На страховой рынок смотрят только со стороны сбора страховых премий, и если сравнивать с банковским сектором, то это не так уж и много. Но на самом деле сегодня ответственность рынка за 2008 год перед клиентами измеряется суммой в 400 млрд. грн. А это достаточно внушительна цифра и последствия могут быть очень серьезными. Риски связаны и с банковским сектором, ведь практически все предметы залога застрахованы и, если сегодня банковский сектор стогнирует и не дает возможности страховым компаниям продолжать с ним бизнес, а при этом отсутствует стимулирование на уровне государства, то банки столкнутся с проблемой невыплаты страховых возмещений относительно клиентов, которые брали кредиты и у которых поврежден предмет залога.

- Стоит ли ожидать сокращения количества игроков на рынке страхования, или компании на время просто приостановят свою деятельность?

- Этот вопрос можно рассматривать де-юре и де-факто. Де-юре, даже та компания, у которой отобрали лицензию, будет продолжать существовать как юридическое лицо. Де-факто, по моему мнению, минимум 30% компаний замрут, то есть, остановятся полностью. Весну мы еще переживем, хотя она достаточно тяжелая. У нас впереди осень и, по моему прогнозу, она будет намного сложнее по ряду причин. Причина первая - банки. Они сейчас накапливают проблемную задолженность, а затем в нескольких десятках еще будет введена временная администрация, будут заморожены деньги. Естественно, пойдет цепная реакция, которая повлияет на развитие всей экономики. Неизвестная цена на газ на следующий год, рынок заимствований еще долго будет закрыт для Украины, кроме того, надвигаются выборы. То есть, осень будет гораздо тяжелее, чем весна, и именно осенью, на мой взгляд, будет массовое падение страховых компаний, да и в целом компаний финансового сектора.

К концу кризиса рынок консолидируется, количество страховых компаний резко уменьшится. При этом сокращение их числа продолжится и после кризиса. Для такой страны как Украины, по моему мнению, 100-150 компаний, в том числе лайфовых, будет достаточно. Ведь основная их масса либо кептивные компании, либо компании из разряда black market. Сегодня многие банки уже поняли, что нельзя держать при себе кептивную компанию. Просто в случае чего за возмещением нужно обращаться в свою же компанию, а она в условиях кризиса заплатить не сможет. В данном случае риск перекладывается из одного кармана в другой.

- Какие каналы продаж полисов КАСКО использует компания с учетом закрытия банковского? Как в целом обстоят дела с КАСКО?

- Наиболее эффективным каналом продаж всегда был и остается собственный, то есть, собственные агентская сеть, офисы и менеджеры. По первому кварталу доля КАСКО снизилось, в частности по нашей компании на незначительные 12-13%. Нашу компанию нельзя сравнивать даже с компаниями первой десятки, потому что у них фокус больше был на развитие альтернативных каналов продаж и никто из них не имеет такой агентской сети, как «Оранта». Падение платежей по КАСКО по первой десятке оценивается от 12-13% - до 40-50%, особенно в тех компаниях, которые в большей степени работали с автодиллерами и банками. Если компания работала с автодиллером, то явно параллельно выдавались кредиты, была взаимосвязь с банком или несколькими банками, а сегодня мы наблюдаем падение продаж автомобилей. Портфель КАСКО в «Оранте» традиционно в большей степени был небанковский – порядка 60% небанковский и 40% банковский канал. Мы достаточно активно работаем по возобновлению договоров для того, чтобы поддержать портфель КАСКО хотя бы на прошлогоднем уровне.

- Насколько сегодня целесообразно менять тариф по КАСКО? Как страховщики решают проблему с удорожанием ремонта авто?

- Думаю, должно быть взаимопонимание между страховой компанией и клиентом. Первое это то, что страховая компания не может безапелляционно менять тариф. Необходимо менять страховую сумму, то есть, нужно пересчитывать ее в долларах или евро, приводить ее к нынешнему курсу. Если автомобиль в прошлом году стоил 200 тыс. грн., а это было 40 тыс. долл., то сегодня тариф по такому автомобилю должен рассчитываться, исходя из суммы 320 тыс. грн., т.к. нужно умножать на курс 8 грн./долл. И это абсолютно обоснованно. Естественно, абсолютная цифра растет, но сам тариф не увеличивается. Это объяснимые вещи, потому что цены на запасные части для импортных автомобилей выросли в цене, исходя не из роста цены в евро, а исходя из роста цены в гривне.

- Как клиенты сегодня реагируют на необходимость такого пересмотра?

- Это действительно значительное удорожание. Естественно, клиенты не очень положительно относятся к такому положению дел с учетом того, что страна, весь мир пребывают в кризисе. Они на сегодня имеют проблемы, в частности те, кто работал с компанией через банки, брал кредиты в долларах, зарплату получал в гривне, а зарплата сейчас имеет тенденцию к сокращению. Но в этой ситуации страховая компания должна иметь предложение разных опций страхования. Например, если клиент пользуется автомобилем только в выходные дни, то можно предложить ему КАСКО выходного дня. Угон страховать 365 дней в году, а ДТП страховать только по КАСКО выходного дня, тогда это будет дешевле. Нужно с каждым клиентом работать, но просто идти на уменьшение тарифа и оставлять страховую сумму на прежнем уровне - однозначный обман клиента. Он должен понимать, что, экономия на страховании изначально, определенный договор со страховой компанией не означает, что все будет в порядке с точки зрения выплат. Потому что страховая компания будет платить ровно ту сумму, которую рассчитают на СТО и по курсу, который будет действовать на тот период времени.

- Изменились ли в период кризиса правила аккредитации страховых компаний в банках?

- Изменились. На самом деле мы тешили себя надеждой, что банки должны смягчить аккредитацию по отношению к крупным компаниям, ужесточив ее для компаний, которые еще полгода назад прекратили выполнять обязательства. Но чудо не произошло, произошел парадокс, который до сих пор удивляет нас. Банки решили, что страховые компании на сегодня - один из основных источников их дохода, они повысили комиссионное вознаграждение в разы. Так, если в отношении Райффайзен Банк Аваль централизованное комиссионное вознаграждение мы в прошлом году платили в районе 5%, то теперь нам предложили увеличить его до 35%. Мы отказались от аккредитации в этом банке. В целом считаем, что это один из самых неправильных примеров работы банка со страховыми компаниями. Я знаю, что от аккредитации отказался ряд крупных компаний, не буду их называть - это не совсем корректно, но это компании из первой десятки. Райффайзен Банк Аваль сейчас работает с несколькими страховыми компаниями, которые согласились на предложение. А это чревато тем, что с административными расходами компания может бороться, а вот с выплатами – нет. Выплаты растут и сегодня платить 35% комиссионного вознаграждения по КАСКО значит не задумываться о том, что тебя ждет в будущем.

- Почему же некоторые компании соглашаются с такими условиями сотрудничества?

- Дело в том, что сегодня многие страховые компании работают по принципу – то, что будет завтра, это будет завтра, а сегодня нужно брать платежи, в данный конкретный момент обслуживать выплаты, обслуживать себя, платить заработную плату и так далее. Поэтому в ряде случаев мы просто отказывается от аккредитации. Пусть это каким-то образом будет в ущерб текущего дня, но у нас достаточно жесткая политика рискменеджмента и мы не можем позволить себе платить такое комиссионное вознаграждение.

- Какая сейчас ситуация с перестрахованием? Изменилась ли ценовая политика и стоит ли ожидать удорожания услуг перестраховщиков?

- В прошлом году общий объем мирового рынка перестрахования упал с 360 млрд. долл. до 300 млрд. долл. Это существенное падение, оно показывает мировые тенденции сужения не только перестрахования, но и страхования в целом. Если рынок перестрахования падает на 20%, то, естественно, также падает рынок страхования.

Относительно условий перестрахования я хочу сказать, что взаимоотношения страховщика и перестраховщика очень тонкие. Строятся они на протяжении длительного периода. Перестраховщик хочет быть уверен в стабильности компании, хочет быть уверен в уровне рискменеджмента. Когда он уверен, то он не повышает цены, а наоборот - идет на их снижение. В 2009 году по облигаторному перестрахованию цены остались приблизительно те же, что и в 2008 году. По некоторым линиям бизнеса цены увеличились на 10-20%, но это не является значительным ростом. Что характерно, очень значительно уменьшились емкости перестрахования. Перестраховщики отслеживают тенденции развития секторов экономики в той или иной стране и если они видят, что, например, металлургия начала стогнировать, может повыситься риск увеличения частоты страховых случаев в данном секторе и, естественно, по рискам, связанными с металлургическими предприятиями, идет повышение цены. Очень ужесточились требования перестраховщиков к средним и мелким компаниям, внимательно просматривается практически каждый договор. Идет постоянный мониторинг со стороны перестраховщиков.

- Как Вы относитесь к инициативе Госфинуслуг относительно передачи страховых портфелей проблемных компаний более надежным страховщикам, вплоть до принудиловки? Были ли обращения в компанию других страховщиков на предмет покупки их портфелей?

- Мы еще в прошлом году вели переговоры, но речь шла не совсем о передаче портфеля, а о передаче активов и обязательств. Пока эти переговоры ничем не закончились. Сегодня нет возможности и времени адекватно оценить те риски, которые несет та или иная компания.

Очень хорошая инициатива по поводу передачи портфелей, но здесь есть много подводных камней. Один из них – желание клиента. Второй подводный камень – пожелания той компании, которая принимает портфель, потому что нужно адекватно оценить риски, которые ты принимаешь. Нет сегодня у компаний свободного ресурса для проведения полноценного due diligence, для оценки рисков, которые были взяты. Третий момент – просто взять на себя обязательства нельзя, это же не накопительное страхование, когда ты видишь, что еще 10 лет у тебя есть возможность с этого клиента брать деньги, клиент может завтра развернуться и уйти в другую компанию. Поэтому Украинская федерация страхования подготовила предложения относительно того, что действительно более крупные и более устойчивые страховые компании могут поглощать портфели, но для этого нужно рассмотреть механизм рефинансирования обязательств через Национальный банк и уполномоченные банки. Мы это предложение передали, и сегодня оно рассматривается Госфинуслуг, Национальным банком, на уровне правительства. Схема понятная – в компании вводится временная администрация, она принимает решение, что компания не выживет, соответственно, нужно позаботиться о ее клиентах. Госфинуслуг проводит оценку рисков и предлагает или отдельным страховщикам, или пулу страховых компаний забрать портфель. Затем в компанию заходят специалисты таких страховщиков для того, чтобы удостоверится - оценка рисков проведена корректно. Это не недоверие Госфинуслуг, просто компания берет на себя риски. Далее Госфинуслуг обращается в Национальный банк и по определенной схеме рефинансирования через уполномоченный банк компания, которая забирает себе портфель, получает кредит для обслуживания этих обязательств. В такой форме, на мой взгляд, это может быть достаточно успешно реализовано.

- С какими показателями НАСК «Оранта» завершила первый квартал 2009 года? Изменилась ли структура страхового портфеля?

- В первом квартале компания собрала почти 188 млн. грн., или на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Естественно, мы не планировали в своем бюджете сокращение портфеля, мы планировали рост, но сейчас корректируем бюджет. Если говорить о различных линиях бизнеса, то они снизились от 5% до 28%. Так, например, ОСАГО у нас упало на 11%. Это обусловлено тем, что в прошлом году в январе месяце – пик - был контроль (со стороны ГАИ за наличием у водителей полисов ОСАГО), а в первом квартале текущего года такого контроля нет. Таким образом, данное снижение мы можем списать на некую коррекцию. Если говорить о выплатах, то они составили 87 млн. грн., что на 20% больше, чем в первом квартале 2008 года, и тенденция роста имеет место на рынке в целом. Поэтому сегодня нужно серьезно следить за структурой портфеля. Она в первом квартале еще не изменилась, но в течение года будет несколько откорректирована. Так, уже в первом квартале есть незначительные изменения на 2-3% в части снижения доли КАСКО с одновременным увеличением доли страхования имущества физических лиц. В целом до конца года мы планируем снизить моторный портфель (КАСКО и ОСАГО) приблизительно на 10%. Сейчас доля моторного страхования в портфеле «Оранты» - 68%.

- На каких направлениях бизнеса НАСК «Оранта» будет делать акцент в текущем году?

- Мы сейчас занимаемся бюджетом и хотим откорректировать его до уровня прошлого года - 1 млрд. грн. Мы закладывали 1,35 млрд. грн., но уже видно, что это были слишком оптимистичные прогнозы. Второе – мы хотим откорректировать структуры портфеля в пользу имущества физических и юридических лиц. На сегодняшний день мы намерены принимать активное участие в тендерах юридических лиц. Для этого в компании создано отдельное подразделение. Немногим ранее мы выиграли крупный тендер Укргазтранзита. Уже зашли деньги, страховой платеж - около 6-7 млн. грн. В этом же подразделении создано еще подразделение, которое обучает корпоративных продавцов.

Также сегодня западные дирекции и южные дирекции, у которых хороший опыт работы по страхованию имущества физических лиц в сельской местности, активно обмениваются опытом с восточными дирекциями, которые у нас достаточно молодые - в портфеле держали только КАСКО.

Сейчас мы еще хотим сбалансировать портфель, хотя, если сравнивать наш портфель с другими компаниями, то можно сказать, что он идеален. Но правление компании так не считает. По нашему мнению, мы должны уйти ниже уровня 60% моторного страхования.

- Насколько кардинально будет пересмотрен прогноз прибыли компании в 2009 году?

- Прогноз прибыли будет пересматриваться, потому что мы не можем сейчас перезаключить договоры со всеми клиентами. Мы не пересматриваем те договоры, которые были заключены и, естественно, выполняем по ним обязательства и у нас уровень выплат уже выше показателя, заложенного в бюджете. Этот показатель достаточно серьезно влияет на прибыль, на сегодня - основная статья наших расходов. По моему мнению, показатели прибыли, которые мы декларировали в размере 50 млн. грн., снизятся, как минимум, до 20 млн. грн.

- Есть ли уже ответ от казахстанских акционеров компании относительно их участия в дополнительной эмиссии акций НАСК «Оранта»?

- Если «БТА Банк» (Казахстан) и «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) воздержались при голосовании по данному вопросу (при голосовании 17 апреля на собрании акционеров за увеличение уставного капитала НАСК «Оранта» на 600,093 млн. грн. – до 775,125 млн. грн.), то это лишь потому, что они хотят осознанно к нему подойти. Мои ощущения на сегодняшний день, что они будут участвовать и поддерживать свою долю. У них достаточно большой пакет - 35% суммарно. Сейчас они активно работают с компанией по процедуре, по которой будет проходить подписка. Но заявления, что «мы участвуем», еще не было. Нельзя говорить, что «БТА Банк» определился или не определился, это большая махина, плюс ко всему туда зашло государство, а это тоже нужно понимать. Есть вертикаль принятия решений и так далее. Им нужно время для того, чтобы принять окончательное решение и о нем заявить. Мои ощущения - решение будет положительным.

- Каким пакетом акций НАСК «Оранта» владеете Вы?

- Я управляю 52% акций. Каким пакетом акций владею я лично? (улыбается).

- Но Вы будете участвовать в допэмиссии?

- Да, я буду поддерживать свою долю. Я сейчас свои акции тоже передаю в холдинг, то есть, IMG будет компанией, которая и владеет, и управляет пакетами акций.

- В числе акционеров НАСК «Оранта» значатся две кипрские компании. Кто является конечным владельцем этих пакетов акций?

- Конечным бенефициаром, я не могу это утверждать, является Мухтар Аблязов (до недавно - председатель совета директоров «БТА Банк» (Казахстан), но документально это не подтверждено. Тут тоже есть момент де-юре и де-факто. Поэтому я не буду отрицать, что он может являться конечным бенефициаром, но подтвердить это документально я не могу.

Беседу вел Алексей Савченко (УНИАН)