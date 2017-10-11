У шахтера почти 11 тысяч: Гройсман рассказал о реальных пенсионерах и их новых пенсиях

Закон о новой пенсионной системе вступил в силу и с 11 октября начинается выплата 9 млн пенсионерам повышенных пенсий. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Сегодня мы начинаем процесс выплаты более высоких пенсий, фактически, как я и обещал, система готова для того, чтобы абсолютно полностью рассчитать новые пенсии, всем тем, кто уже получил первые платежи, - произойдет доначисление пенсий, кому это предусмотрено законом", - сказал премьер-министр.

Гройсман отметил, что минимальная пенсия с начала октября составит 1452 грн.

Премьер-министр в ходе своего выступления также привел несколько реальных примеров, как будет повышена пенсия.

«Я приведу абсолютно конкретные примеры пенсионеров по Украине с разным родом занятий, с разным трудовым стажем и разным периодом выхода на пенсию», - сказал Гройсман.

В частности, по его словам, пенсионер Иван Петрович из Кировоградской области, энергетик на атомной станции, которому в 2005 году была назначена пенсия по возрасту, имеет трудовой стаж 43 года 11 месяцев. Размер пенсии до перерасчетов составлял 3,488 тыс. грн, после перерасчета пенсионер будет получать 7,148 тыс. грн.

«Следующий, Николай Петрович, шахтер, город Рубежное Луганская область, пенсия по возрасту назначена в 2007 году, страховой стаж 44 года, из них 19 лет на подземных работах. Пенсия до перерасчета - 4,264 тыс. грн, после пересчета 10,740 тыс. грн ежемесячно», - сказал он.

Гройсман также привел пример машиниста тепловоза Николая Степановича из города Жмеринка, которому в 2009 году была назначена пенсия по выслуге лет и, который имеет страховой стаж 34 года и 7 месяцев. Размер его пенсии до перерасчета составил 1,775 тыс. грн, после внедрения пенсионной реформы 2,632 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1 000 грн уже с октября.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что пересчет пенсий начнется сразу же после подписания закона президентом Украины Петром Порошенко. Он также добавил, что уже разработано и протестировано программное обеспечение, с помощью которого будут автоматически пересчитаны пенсии.