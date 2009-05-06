Босния и Герцеговина получит кредит МВФ на 1,2 млрд евро

Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Боснии и Герцеговине в ближайшие три года финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро, сообщили боснийские СМИ со ссылкой на заявление председательствующего в совете министров Боснии и Герцеговины Николы Шпирича, передает РИА «Новости».

По его словам, средства будут поступать равными долями – по 400 млн евро ежегодно. Первый транш может поступить в ближайшие месяцы.

Условия договора предполагают сокращение государственных расходов на этот год в общей сложности в размере порядка 311 млн евро. Бюджет государства на текущий год составляет более двух миллиардов евро при дефиците порядка 350 млн евро.