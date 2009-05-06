Банки готовы к дешевым кредитам

Банки готовы кредитовать коллег как никогда дешево — ставка LIBOR достигла абсолютного минимума, опустившись ниже 1% годовых, сообщает портал Дело.

Напомним, что именно эта ставка является основой для рассчета стоимость кредитования в мире.

Вчера трехмесячная долларовая ставка LIBOR впервые за всю историю опустилась ниже 1% и была зафиксирована на уровне 0,986%. Предыдущий минимум — 1% — держался с июня 2003 г.

Ставка LIBOR в евро вчера составила 1,34%, в фунтах — 1,43%. «Доверие возвращается на рынки, и пока все идет хорошо, — отмечает трейдер Bank of Ireland Брайан Делейни, — вопрос в том, насколько это будет устойчиво» (цитата по Bloomberg).

Ставка предложения на лондонском межбанковском рынке LIBOR ежедневно рассчитывается Ассоциацией британских банков на основании котировок коммерческих банков. LIBOR определяет ставки для финансовых продуктов на сумму $360 трлн — от ипотечных кредитов до корпоративных облигаций.

На межбанковском рынке кризис начал проявляться в августе 2007 г., а в сентябре 2008 г., после краха Lehman Brothers, LIBOR взлетела до 4,82%. По данным Bloomberg, потери финансовых компаний за время кризиса достигли $1,4 трлн, но благодаря $12,8 трлн, выделенных или обещанных сектору по всем программам правительства США, межбанковский рынок успокоился. «Общий тренд по ставкам LIBOR и всем спрэдам, связанным с ними, многообещающий, — сказал аналитик UniCredit Корнелиус Перпс, — он соответствует улучшению ситуации на рынке, снижающимся рискам и отношению к банковскому сектору».

Спрэд LIBOR-OIS (показывает разницу между рыночной ставкой LIBOR и фьючерсом на ставку ФРС, свидетельство доступности денег на межбанковском рынке) вчера снизился до 78 базисных пунктов (б. п.) — наименьшего значения с 1 сентября 2008 г. За пять предкризисных лет среднее значение спрэда составляло 26 б. п., а в октябре 2008 г. он достигал 364 б. п. По мнению бывшего председателя Федеральной резервной системы США Алана Гринспэна, рынки вернутся к нормальному состоянию, когда спрэд снизится до 25 б. п.