Житомирские землеустроители пополнили местные бюджеты области более 2,3 миллиона — ОГА

Специалисты Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области за 9 месяцев этого года предоставили 151,3 тыс. платных и бесплатных административных услуг. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по 28,3 тыс. платных админуслуг землеустроители направили в местные бюджеты Житомирщины 2,367 млн гривень. Наибольшие поступления – в размере 1,816 млн гривень – получено за услуги по предоставлению выписок из Государственного земельного кадастра об земельный участок.

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Подавляющее большинство административных услуг – 122,9 тыс., или 81% от общего количества – граждане получили на безвозмездной основе. Жители Житомирщины чаще всего обращались по поводу государственной регистрации земельных участков (42,3 тыс. запросов) и выдачи выписок из Государственного земельного кадастра о земельном участке в подтверждение государственной регистрации земельного участка (16,4 тыс. запросов).

Наибольшее количество административных услуг землеустроители предоставили гражданам в Хорошевскому (14 тыс. 881), Житомирском (14 тыс. 358) и Овручском (12 тыс. 849) районах Житомирской области.

Напомним, согласно Закону Украины «Об административных услугах» с 1 января 2015 года на всей территории Украины органы земельных ресурсов оказывают услуги через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые образованы при местных государственных администрациях и органах местного самоуправления.

На Житомирщине предоставление административных услуг в сфере земельных отношений происходит в 27 Центрах предоставления админуслуг.