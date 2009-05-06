КМУ предлагает выборочно проверять финансы иностранцев

Кабинет министров сегодня на заседании внес изменения в Правила въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину, выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

«Есть перечень государств, для граждан которых предусмотрено обязательное подтверждение финансового обеспечения для их пребывания в Украине. В контексте усовершенствования порядка проверки финансового обеспечения предусмотрено осуществление выборочного контроля за наличием достаточного финансового обеспечения во время проведения должностным лицом Госпогранслужбы собеседования с иностранцами или лицами без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

По его словам, порядок осуществления выборочного контроля будет определяться Администрацией Госпогранслужбы.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел сообщил, что согласно изменениям предлагается установить срок регистрации на право пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства при осуществлении краткосрочных поездок в Украину до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда, что будет удовлетворять нормам Европейского Союза в этой сфере правового регулирования и будет представлять действенный механизм предупреждения нелегального проживания и трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.