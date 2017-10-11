Фонд гарантирования сменил ликвидаторов в двух банках

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сменил ликвидаторов банка "Форум" и "Премиум".

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Как сообщается на сайте Фонда, ликвидатором банка "Форум" стал Александр Шевченко вместо Ирины Ларченко, ликвидатором банка "Премиум" - Илья Луньо вместо Александра Тимонина.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в банк "Форум" 14 марта 2014 года, а 13 июня начал процедуру ликвидации банка. Банк "Форум" (Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал подконтрольной "Смарт-Холдингу" Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр).

Ликвидацию банка "Премиум" Фонд начал 11 февраля 2016 года по ускоренной процедуре за нарушения законодательства по финансовому мониторингу. Банк "Премиум" работал на рынке Украины с 2007 года. Владельцами банка на 1 апреля 2015 года были Леонид Первак – 33% акций, Лариса Смирнова – 33,5% акций. Наблюдательный совет финучреждения с 2010 по 2015 год возглавлял кандидат в мэры Киева в 2015 году Сергей Думчев.