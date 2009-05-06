Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» пересмотрела прогноз прибыли на 2009 год с 50 млн. грн. до 20 млн. грн.

Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА.

«По моему мнению, показатели прибыли, которые мы декларировали в размере 50 млн. грн., снизятся как минимум до 20 млн. грн.», – сказал О.СПИЛКА.

Он сообщил, что прогнозный показатель сбора страховых платежей в текущем году пересмотрен с 1,35 млрд. грн. до 1 млрд. грн.

«Мы сейчас занимаемся бюджетом и хотим откорректировать его до уровня прошлого года – 1 млрд. грн. Мы закладывали 1,35 млрд. грн., но уже видно, что это были слишком оптимистичные прогнозы», – отметил О.СПИЛКА.

По его словам, до конца текущего года компания намерена откорректировать структуру страхового портфеля, уменьшив долю моторного страхования (КАСКО и ОСАГО) с одновременным увеличением доли страхования имущества физических и юридических лиц.

«Сейчас мы еще хотим сбалансировать портфель, хотя, если сравнивать наш портфель с другими компаниями, то можно сказать, что он идеален. Но правление компании так не считает. По нашему мнению, мы должны уйти ниже уровня 60% моторного страхования (сегодня суммарная доля КАСКО и ОСАГО в портфеле НАСК «Оранта» составляет 68% – УНИАН)», – сообщил О.СПИЛКА.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». На конец февраля т.г. НАСК «Оранта» имела 676 структурных подразделений и более 7 тыс. страховых агентов.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чистая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 1 января 2009 года уставный капитал НАСК «Оранта» составлял 175,032 млн. грн.

На сегодня основными акционерами НАСК «Оранта» являются Colorino Trading Ltd (Кипр) – 20,22%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,99%, компания «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) – 14,44% и «БТА Банк» (Казахстан) – 25%+1 акция. Также 11,35% акций владеет около 20 иностранных и внутренних инвесторов.

Полный текст интервью читайте на интернет-странице «УНИАН-Экономика» – http://economics.unian.net/rus/detail/10935