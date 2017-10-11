"Ощадбанк" внедрил активацию своего мобильного приложения по отпечатку пальца

Государственный "Ощадбанк" реализовал новый функционал для упрощения входа в свое мобильное приложение по отпечатку пальца.

Читайте такжеТрудности перевода: создан удобный мобильный банкинг для украинцев в Евросоюзе

Как сообщила пресс-служба банка, на всех устройствах, имеющих сканер отпечатков, вход в приложение будет занимать считанные секунды.

Банк предлагает для пользования новым сервисом обновить версию мобильного приложения в Google Play или App Store. В зависимости от устройства, система автоматически включит новый функционал или предложит пользователю настроить код быстрого доступа и отпечаток пальца, по которому будет осуществляться вход.

Для отключения достаточно выключить функцию "использовать отпечаток пальца" в настройках мобильного приложения.

Для быстрого входа в мобильное приложение через устройства, которые не оборудованы сканером отпечатков пальцев, банк предлагает использовать быстрый код доступа.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.